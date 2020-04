[Vidéo]. Des Normands dans une émouvante reprise de La tendresse de Bourvil

Symphonie confinée. C'est le titre d'une vidéo postée sur YouTube dimanche 29 mars et qui, moins d'une semaine après, avoisine le million de vues en ligne. À la manœuvre : Paul Vanderhaegen, Valentin et Julia Vander et Nicolas Thévenin.

Cinq Normands

En plein confinement, ces derniers ont mis à profit leur temps libre pour réinterpréter le titre de Bourvil, La tendresse. La prouesse ?

Ils ont réuni autour d'eux, à distance, la bagatelle de 45 artistes (musiciens, chanteurs, danseurs…) dont cinq Normands : deux Manchois Pierre Pichard (Le Mesnil-Aubert) et Deny Lefrançois (Folligny) et trois Calvadosiens : Sylvain Rabourdin (Falaise) et Philippe Géhanne et Isabelle Balcelles (Démouville).

À noter aussi la présence dans le clip du chanteur Gauvain Sers.