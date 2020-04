Normandie. Plus de six entreprises sur dix ont recours au chômage partiel

C'est la deuxième semaine d'enquête des Chambres de commerce et d'industrie (CCI) de Normandie, qui publient un baromètre de la situation des entreprises pendant la crise sanitaire.

Des observations qui se basent sur 500 entreprises sondées (31 % d'entreprises industrielles, 42 % d'entreprises du tertiaire, 27 % de commerces).

Le baromètre des CCI est publié chaque semaine pendant la crise sanitaire. - CCI Normandie

Le chômage partiel toujours en hausse

Principal enseignement de ce baromètre, le chômage partiel continue à progresser dans la région. 64 % des entreprises interrogées y ont désormais recours, soit cinq points de plus que la semaine dernière. Pour les trois quarts de ces entreprises, le chômage partiel concerne plus de la moitié des salariés. Les entreprises industrielles sont les plus concernées, même si les entreprises de services sont de plus en plus nombreuses à faire appel à cette solution (59 % des entreprises de services soit une augmentation de neuf points en une semaine).

Globalement, les deux tiers des entreprises déclarent avoir mis en place le chômage partiel facilement.

Autre enseignement, neuf entreprises sur dix sont fermées actuellement, et n'envisagent pas de rouvrir la semaine prochaine.

Par ailleurs, les chefs d'entreprise se disent globalement inquiets pour la suite et leur moral est en légère baisse à 6,1 sur 10, selon le baromètre des CCI.