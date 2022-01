Manche. Le Groupe hospitalier Mont Saint-Michel lance un appel aux dons

Le Groupe hospitalier du Mont Saint-Michel vient de lancer un appel aux dons via les réseaux sociaux pour soutenir les personnels soignants des hôpitaux d'Avranches, de Granville, de Mortain, de Saint-Hilaire-du-Harcouet, de Saint James, de Pontorson et de Villedieu-les-Poêles, qui font face, comme les autres établissements de France à une crise sanitaire sans précédent. Ces dons serviront à financer des masques chirurgicaux, surblouses et tuniques à usage unique, lunettes de protection, solutions hydroalcooliques, coiffes ou charlottes.

Joanny Allombert dirige le Groupe hospitalier du Mont Saint-Michel.

Joanny Allombert Impossible de lire le son.

Le formulaire pour effectuer des dons est en ligne, sur la page Facebook : Groupe hospitalier Mont Saint-Michel

Le formulaire pour effectuer un don - .