Caen. Inscriptions suspendues au Marathon de la Liberté

Prévu pour se dérouler à Caen du 12 au 14 juin 2020, le Marathon de la Liberté, qui rassemble plus de 30 000 coureurs sur des épreuves diverses comme le marathon, le semi-marathon, le 10 km, le relais, la Rochambelle, les Rollers ou encore les Foulées, est plus que jamais incertain.

Pas d'annulation pour l'instant mais…



C'est en tout cas la formule utilisée par les organisateurs ce jeudi 2 avril pour expliquer "l'arrêt des inscriptions pour les participants et les bénévoles jusqu'à la levée du confinement", décidé et acté. "Le maintien des événements rassemblant du public est fortement incertain dans les prochains mois", a poursuivi le comité d'organisation dans sa déclaration avant de préciser "mettre tout en œuvre pour adapter le format de l'événement aux consignes sanitaires en vigueur".

Pas question d'annulation dans la forme pour l'heure, mais les propos sont toutefois très clairs : "Bien que nous soyons à deux mois et demi de la manifestation, l'événement devient compliqué à organiser pour notre association. Nous restons positifs et nos équipes sont pleinement mobilisées. Nous travaillons pour offrir la meilleure solution possible à nos participants, bénévoles et partenaires", conclut Dominique Le Dret, président de l'association.