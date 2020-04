[Témoignage] Coronavirus. À 22 ans, Guillaume se porte volontaire au CHU de Rouen

Secouriste dans une association, sapeur-pompier volontaire, étudiant en école d'infirmier. Âgé de 22 ans, Guillaume habite près du Neubourg (Eure) et il est déjà pleinement engagé pour venir en aide aux autres. C'est naturellement qu'il s'est porté volontaire pour prêter main-forte au CHU de Rouen, face à l'épidémie de coronavirus.

"Je ne pouvais pas rester sans réagir"

"En voyant les informations tous les jours et l'ampleur de l'épidémie, je me suis dit que je ne pouvais pas rester devant ma télé sans réagir", raconte le jeune homme. Il a alors multiplié les gardes en tant que sapeur-pompier volontaire dans son centre au Neubourg, puis son école d'infirmier, dépendant du CHU de Rouen, a contacté les étudiants pour les informer du besoin de volontaires face à cette crise sanitaire.

Guillaume va ainsi rejoindre le service réanimation où il a déjà fait un stage, critère indispensable pour être retenu dans ce service. "Ça me stimule, je me sens vraiment investi pour aider les autres personnes", confie-t-il. Pendant un mois, il sera aide-soignant, "avec des débordements de tâches du rôle d'infirmier".

Des sacrifices pour aider les autres

Son expérience en tant que pompier volontaire lui a déjà permis d'appréhender le travail qui l'attend au CHU. "J'ai déjà fait des interventions en lien avec des personnes touchées par le Covid-19 et j'ai déjà assisté à plusieurs décès en intervention. Je ne dis pas que l'on s'habitue, mais on crée la barrière nécessaire et on se protège nous-mêmes, mentalement."

En revanche, le jeune homme est un peu plus inquiet par rapport à sa vie sociale. Ses parents lui ont demandé de prendre un appartement à Rouen et, autre conséquence, il ne pourra pas voir sa compagne pendant toute la durée de ce volontariat. "C'est un engagement qui me pénalise dans ma vie privée et familiale car je vais devoir vivre seul, sans soutien direct. Mais cela peut permettre de montrer aux autres jeunes que l'on peut se rendre utile à la population", conclut Guillaume, qui veut ainsi montrer les sacrifices que certains font pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.