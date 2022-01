Normandie. Une plateforme d'entraide pour les entreprises

Tous pour un et un pour tous. C'est un peu le concept de CCI Entraide, une "marketplace", c'est-à-dire une plateforme internet, élaborée par les Chambres de commerce et d'industrie de Normandie. Accessible aux entreprises de tout secteur et de toute taille, elle ne nécessite pas de connexion ou d'inscription préalable.

Les sociétés peuvent y partager un besoin particulier. Beaucoup lancent des appels pour récupérer du matériel de protection contre le Covid-19, notamment.

On peut également y proposer des produits ou des services dont une autre entreprise aurait besoin. La plateforme est accessible sur ccientraide.fr