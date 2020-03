Télévision. À l'image du Morning Live, Fan De pourrait faire son retour à l'antenne

Actuellement au théâtre, Séverine Ferrer, 42 ans, a récemment lâché une bombe dans les colonnes de Voici.

Interrogée sur le retour à l'antenne du Morning Live de Michaël Youn, elle ne ferme pas la porte à une nouvelle version de Fan De : "On est en pourparlers (rires). On a eu énormément de demandes. C'est vrai que Michaël a ouvert la brèche. Ça serait un one shot parce que de toute façon, on est tous partis vers de nouvelles activités. J'espère réellement pour tous ceux qui me suivent au quotidien que ça se fera. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas quand ni comment, mais on en a parlé et on a vraiment le souhait que ça se fasse."

Un retour qui fera sans doute plaisir aux fans de l'émission.