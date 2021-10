Télé : Michaël Youn "A l'état sauvage" sur M6 sur les traces de Mike Horn

A l'occasion du premier volet de l'émission "A l'état sauvage" sur M6, Michaël Youn va passer 6 jours et 5 nuits à l'aventure pour suivre les pas de Mike Horn en se confrontant à un tout nouveau mode de vie.

Il marchera en plein désert, passera la nuit à la belle étoile avec le minimum nécessaire pour survivre : un couteau, quelques cordes, un peu d’eau et rien d’autre : seule la Nature leur fournira ce dont ils auront besoin !

Michaël Youn et Mike Horn vont croiser la route d’animaux sauvages et faire face à l’absence de toute autre vie humaine. Livrés à eux-même dans l’immensité du désert namibien et loin de tout confort moderne, ils vont devoir chasser, pêcher, se construire des abris de fortune, apprendre à survivre et parcourir des dizaines de kilomètres à pied et toujours chercher à se dépasser !

Premier volet de "A l'état sauvage" ce mardi 28 juin 2016 à 21h sur M6