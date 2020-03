Musique. Écoutez le nouveau titre de Rihanna avec PARTYNEXTDOOR

Ses fans n'en croient pas leurs yeux et surtout leurs oreilles. Rihanna est bel et bien de retour après quatre ans d'absence sur l'album PARTYMOBILE de PARTYNEXTDOOR, le protégé de Drake, son ancien petit ami. On la retrouve sur le morceau BELIEVE IT où elle clame son envie de croire en une relation qui bat de l'aile.

Et en parlant de relation battant de l'aile, Rihanna semble s'être rabibochée avec son ex Drake. Un temps en froid, l'interprète de God's Plan a supplié la chanteuse des Barbades de sortir son nouvel album 520. Elle a alors répondu "Donnez lui de l'eau", réponse qui a provoqué l'hilarité de Drake. Rihanna est un cœur à prendre depuis sa rupture avec Hassan Jameel en début d'année.