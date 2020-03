Covid-19. La Poste réduit la distribution du courrier en Normandie

C'est l'une des conséquences du confinement mis en place pour lutter contre la propagation du coronavirus en France. Ainsi, depuis le vendredi 27 mars, la distribution du courrier, des colis et de la presse n'est plus assurée que trois jours par semaine, à savoir le mercredi, le jeudi et le vendredi.

"La priorité de La Poste est la protection de la santé des postiers et de ses clients", indique La Poste, dans ce contexte de crise sanitaire.