Rouen. Éducation prioritaire : l'école à la maison "reproduit des inégalités"

L'école à la maison est-elle plus compliquée pour les élèves en Réseau d'éducation prioritaire (REP) ? La fracture sociale et numérique est-elle un frein ? "Je le pense", répond un enseignant en collège REP de l'agglomération de Rouen, qui souhaite rester anonyme, et qui reste prudent, n'ayant pas "de points de comparaison objectifs". Néanmoins selon lui, "on peut imaginer que c'est plus difficile à cause du manque d'outils informatiques, du fait de devoir s'occuper des frères et sœurs dans les familles nombreuses, ou dans les familles non francophones", avec donc des difficultés pour que les parents accompagnent les enfants dans les devoirs. Un peu fataliste, cet enseignant estime toutefois que "cela va reproduire les inégalités que l'on retrouve déjà dans le système scolaire", sans affirmer qu'elles sont accentuées.

"Je l'appelle chez lui"

Il le note tout de même, au bout de deux semaines, certains sont exclus du travail à la maison. "J'ai quatre élèves avec des problèmes de connexion, que j'ai déjà appelés trois fois. On essaye de vérifier qu'il y a une mise au travail mais pour certains, malheureusement, ça ne fonctionne pas encore."

L'un de ses élèves n'a tout simplement aucun moyen de se connecter. "Je l'appelle chez lui pour lui donner des devoirs, mais je ne peux pas lui fournir de supports, ni de corrections", regrette l'enseignant. En revanche, les élèves qui sont déjà bien habitués au système scolaire et qui maîtrisent l'outil informatique, "notamment dans les sections bilangues, fonctionnent bien". Là encore, cela reproduit les "inégalités que l'on retrouve en situation de classe normale", explique-t-il.

Face à la crise, le rectorat de Normandie avait annoncé que des ordinateurs et des tablettes pourraient être mis à disposition des élèves qui n'ont pas le nécessaire à domicile.

Une cellule d'information et d'écoute du rectorat est ouverte de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, du lundi au dimanche, au 02 31 30 08 40.