Coronavirus : vos questions, nos réponses. Peut-on remplir l'attestation de déplacement au crayon à papier ?

La question posée par Dominique : "Peut-on remplir l'attestation de déplacement au crayon à papier pour économiser des feuilles ?"

Réponse : sur le papier (et vous noterez le jeu de mots), cela part d'un bon sentiment, vous pensez sans doute à l'environnement ! Mais il n'est pas possible de remplir l'attestation au crayon. Elle doit absolument être renseignée à l'aide d'un stylo à encre indélébile et doit être renouvelée pour chaque déplacement. Cela évite aux petits malins de gommer les informations pour éviter de se faire verbaliser. Pour rappel, si vous n'avez plus d'attestation à la maison, vous pouvez la recopier à la main. Vous pouvez aussi la télécharger ici.