Caen. Une bénédiction de la ville du haut de l'église Saint-Jean

Comme à Lisieux ou à Bayeux en haut d'une des tours de la cathédrale (une heure plus tard), la ville de Caen va être bénie dimanche 29 mars à onze heures. Puisque les chrétiens sont interdits de messe en cette période de confinement, le père Laurent Berthout a décidé de grimper en haut du clocher de l'église Saint-Jean afin de prier pour que la pandémie du Covid-19 s'arrête.

À 44 mètres de haut

"Je vais dire du bien et soutenir tous les malades, les familles endeuillées, ceux qui passent du temps pour que la société continue de fonctionner, les personnels soignants... explique-t-il. On va traverser tous ensemble de manière fraternelle cette crise du coronavirus."

À 44 mètres de haut, le curé de la paroisse de la Sainte-Trinité de Caen sera seul "avec le saint Sacrement" et invite tous les habitants, qu'ils soient croyants ou non, à ouvrir leur fenêtre "sans sortir de chez eux" rappelle-t-il. "Du haut du clocher, j'aurai une vue panoramique sur l'ensemble de la ville et de l'agglomération".

La bénédiction débutera à onze heures dimanche 29 mars.