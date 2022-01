Question de David : "Mes parents doivent rentrer des USA bientôt et je devais aller les chercher à Roissy-Charles-de-Gaulle. Est-ce que je peux aller les chercher ?"

Notre réponse : Malheureusement non, ce n'est pas possible. Le gouvernement explique que vous ne devez pas aller accueillir vos proches dans les gares et aéroports, sauf pour des personnes ne pouvant se déplacer seules. Vos parents vont donc devoir se débrouiller pour rentrer en transports en commun ou en louant une voiture.