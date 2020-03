Paroles d'experts. La période de confinement peut entraîner une hausse de la consommation d'alcool

Le docteur Alexandre Baguet est le chef du service addictologie du CHU de Rouen.

Docteur, on lit partout que le confinement rime avec une hausse de la consommation d'alcool. Inquiétant, non ?

"Le confinement, c'est une situation stressante et, comme souvent, l'alcool est utilisé dans les moments de stress en particulier. Et donc effectivement, on a tendance à augmenter notre consommation dans ces moments-là. Il y a plusieurs choses : chez nos patients qui sont déjà en difficulté avec cela, ça les met certainement plus en difficulté, mais il y a aussi les personnes qui habituellement ne sont pas en difficulté avec l'alcool, ces personnes-là ont tendance sans doute à consommer plus que d'habitude, c'est aussi susceptible de poser des difficultés nouvelles. Globalement, l'alcool n'est pas l'ami des couples en particulier."

Un conseil à prodiguer sur le sujet ?

"Chacun a les siens, je pense que ce qu'il y a d'important, c'est toujours de s'interroger sur sa consommation d'alcool et de savoir lever le pied. L'alcool, c'est souvent associé à la convivialité, mais c'est aussi quelque chose qui a un côté sombre. 40 000 personnes meurent prématurément chaque année en France à cause de l'alcool."

C'est un facteur de risque supplémentaire pour le Covid-19 ?

"On manque de recul sur cette question-là, mais l'alcool a plutôt tendance à baisser la réponse immunitaire, plutôt qu'à l'augmenter, donc on ne s'attend pas à des résultats très bons pour les personnes en difficulté avec l'alcool et atteintes de coronavirus. Même si, encore une fois, pour l'heure, on manque de recul sur le sujet."

Le docteur Alexandre Baguet était l'invité de Paroles d'experts, ce jeudi 26 mars.