Le Havre. Une aide-soignante travaillant en EHPAD témoigne

La situation des EHPAD inquiète de plus en plus. Ce mercredi 25 mars, Frédéric Valletoux, le président de la Fédération hospitalière de France, l'admet : on ne sait pas mesurer l'étendue de l'épidémie de Covid-19 dans les maisons de retraite et les masques tardent à venir.

Une aide-soignante, qui travaille dans un EHPAD de la région du Havre, qui veut garder l'anonymat, a accepté de témoigner pour notre média. Elle se sent démunie. Ce n'est que depuis peu qu'on lui a fourni un unique masque, pour toute sa garde de 10 heures. "Ça reste la seule protection pour les résidents. S'occuper de personnes âgées sans les toucher ce n'est pas possible. J'ai peur pour les résidents. Dans mon EHPAD, plusieurs personnes sont confinées pour fièvre et vomissement, mais elles ne seront pas détectées."

Sans pouvoir faire de lien avec le coronavirus, cette aide-soignante ne peut que constater dans son établissement une mortalité inhabituelle. Le moral reste pour autant intact. "On continue pour le bien des résidents. Ils n'ont plus que nous."