Vains. Des produits locaux livrés à domicile pendant le confinement

La ferme Cara-Meuh, installée à Vains dans le sud-Manche et célèbre pour ses caramels et son lait bio, a décidé de soutenir les artisans et producteurs locaux face à une baisse drastique de leur clientèle, consécutive à la période de confinement. Elle met à leur disposition sa capacité de livraison et son site marchand pour proposer des paniers de produits locaux : produits laitiers, œufs, pain, légumes frais, biscuits, produits d'hygiène. Une façon de soutenir l'économie locale et un moyen de livraison qui permet de limiter les déplacements.

Écoutez Jason Lefranc, de la ferme Cara-Meuh :

Les livraisons sont restreintes à un rayon de 10 km autour de la ferme, afin de desservir les petites communes autour qui sont les plus éloignées des commerces.

Pour passer commande, c'est ici.