Pont-l'Evêque. Un producteur de calvados donne 100 litres d'alcool aux pharmacies

Les calvados Christian Drouin, installés à Coudray-Rabut près de Pont L'Evêque, ont ainsi décidé de proposer 100 litres d'alcool aux pharmaciens, pour produire du gel hydroalcoolique. Mais attention, pas question d'utiliser du calva bien t'cheu nous. "Nous proposons notre stock d'alcool neutre, qui sert à produire le gin, précise Guillaume Drouin, dirigeant de la société, nous faisons ce que l'on peut, à notre échelle." Cinq pharmacies du pays d'Auge ont déjà contacté le producteur pour bénéficier de cet alcool.

Comme le reste de l'économie, la filière du calvados est impactée par la crise du coronavirus. "Beaucoup de nos clients, bars et restaurants, sont fermés. Certains cavistes restent ouverts mais voient peu de monde", poursuit Guillaume Drouin. La société normande réalise 65 % de son chiffre d'affaires à l'export, dans une cinquantaine de pays, "mais tous ou presque sont touchés par le Covid-19 et des mesures similaires à la France". Seuls le Japon et la Russie passent encore quelques commandes.