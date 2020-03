Orne. Décès de Manu Dibango : à Alençon, Michel Gandon se souvient

L'Alençonnais Michel Gandon, président de l'association Le Point d'Alençon (festival de folklore) se souvient que dans les années 80, le Point d'Alençon a été plusieurs fois invité à se produire à la grande fête des Moissons de Montaillé près de Saint-Calais (Sarthe).

"Manu Dibango, venu en voisin, faisait partie de l'animation. J'ai eu l'occasion de discuter, déjeuner, prendre un verre avec lui. Il s'intéressait beaucoup à notre activité et il nous donnait des conseils artistiques", se souvient-il. "Quelques années plus tard, alors que j'étais taxi, je transportais les invités de la Luciole. J'avais été le chercher à la gare de Nogent-le-Rotrou et, lors du transport, nous avons reparlé des fêtes de Montaillé et, lorsque nous sommes passés à Saint Paterne, il m'a demandé de faire un crochet dans le bourg, il m'a dit que quand il était jeune, il y était venu plusieurs fois jouer au bal sous chaumière, il faisait partie d'un orchestre pour gagner un peu d'argent. Je me souviens d'un type très sympa, très simple, qui aimait parler de tout… Un artiste formidable qui ne se prenait pas pour une vedette."