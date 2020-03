Lillebonne. Covid-19 : pour respecter le confinement, la mairie ferme au public

Face au durcissement des mesures de confinement, la maire de Lillebonne ferme ses portes au public, à partir du mercredi 25 mars. Le guichet unique restera toutefois accessible physiquement, mais exclusivement sur rendez-vous et pour les urgences. Un accueil téléphonique sera assuré du lundi au vendredi, de 9 heures à midi et de 13 h 30 à 17 h 30 (02 32 84 50 50). Il est également possible de se rendre sur le site internet de la Ville, où des formulaires sont disponibles.