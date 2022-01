Un géant de la bande dessinée s'est éteint. Albert Uderzo, dessinateur des aventures d'Astérix et Obélix, nous a quittés mardi 24 mars à l'âge de 92 ans. Il était, avec René Goscinny, décédé en 1977, le cofondateur de l'épopée des deux célèbres gaulois.

Entre 1959 et 1977 d'abord, puis entre 1980 et 2005 ensuite (après le décès de Goscinny), Albert Uderzo a dessiné plus de 30 albums d'Astérix et Obélix.