[Podcast] Coaching. #4 Bien faire sa séance d'abdos

Chaque jour, l'Instant Sport Tendance Ouest vous accompagne dans votre confinement et, en matière de sport, place ce matin à une petite séance d'abdominaux. Mais attention, comme chaque mouvement sportif, que l'on soit connaisseur ou non, l'essentiel est de bien écouter son corps et de bien effectuer les mouvements. Alors allongez-vous tranquillement sur votre tapis et laissez-vous porter, pour un bon exercice d'abdos par Cheik N'Diaye, coach sportif normand.

Vous pouvez retrouver Cheik N'Diaye sur Insta à l'adresse : cheik_fit.