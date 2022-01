Musique. Le trio L.E.J. fait voyager son public… y compris en Normandie

Elles avaient surpris la France avec leur mashup Summer 2015, les trois chanteuses du trio L.E.J. font leur retour avec un clip étonnant. Une vraie marque de fabrique désormais pour Lucie, Elisa et Juliette.

Après leur premier album Les Poupées russes, L.E.J. se rappelle aux bons souvenirs du public avec un nouveau clip : Tous les deux.

Une ode à l'amour tournée avec la participation de leurs fans, qui ont envoyé des vidéos des quatre coins du monde pour illustrer ce nouveau titre. Le trio a reçu plus de 400 vidéos, dans lesquelles on retrouve la Normandie, avec des scènes du Mont-Saint-Michel, d'un vestiaire de piscine à Rouen et de Réville dans le Cotentin. Un voyage qui traverse 123 villes et 27 pays.

Plus que jamais, la musique permet de voyager au-delà des frontières, même en période de confinement.