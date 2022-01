Falaise. L'hôpital appelle aux dons de masques, combinaisons, lunettes

L'hôpital de Falaise a lancé le dimanche 22 mars un appel aux entrepreneurs et personnes pouvant les aider en cette période critique afin que les soignants qui accueillent et prennent soin des patients soient protégés. L'hôpital va manquer très vite de masques, de combinaisons, de lunettes de protection, du matériel "qui n'arrive pas à être acheminé car plus de demandes que de possibilités", souligne la direction de l'hôpital dans un communiqué. Contact : 02 31 40 40 40