Seal en tournée en France à la fin de l'année

L'interprète de Kiss from a Rose (1994) et de Loves' Divine (2001) a connu ces dernières années un vif succès avec deux albums de reprises, Soul I, sorti fin 2008, et Soul II, paru en novembre 2011.

Chanteur incontesté du mouvement soul, Seal reprenait notamment des standards d'Otis Redding, James Brown, Sam Cooke ou encore Al Green. L'album Soul I, qui comprenait entre autres des reprises des célèbres titres A Change is Gonna Come et It's A Man's Man's World, s'est maintenu en tête des ventes de disques pendant 13 semaines en France.

Un coffret regroupant Soul I et Soul II sortira dans les bacs pour Noël.

Les billets pour ces concerts sont disponibles dans les points de vente habituels et sur le site Gdp.fr.



Seal en tournée :

- Jeudi 8 novembre au Zénith de Toulouse

- Vendredi 9 novembre à l'Amphithéâtre de la Cité Internationale de Lyon

- Dimanche 11 novembre au Zénith Arena de Lille

- Lundi 12 novembre au Zénith de Strasbourg

- Dimanche 2 décembre au Zénith de Paris

- Lundi 3 décembre au Zénith de Rouen

