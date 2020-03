Paroles d'experts. Pourquoi les chiffres de contamination au coronavirus ne sont plus pertinents

Frédéric Bastian est cofondateur de SOS médecin et adjoint au développement et à la promotion de la santé à Cherbourg-en-Cotentin.

Les statistiques livrées quotidiennement par l'Agence régionale de santé ne reflètent pas la circulation réelle du virus. Pourquoi ?

"Très clairement, on ne teste que les gens qui présentent des symptômes graves, en structure collective et les personnels soignant. C'est l'intérêt du confinement. Chacun doit se considérer comme un porteur sain et se confiner pour éviter de contaminer son entourage, ou respecter les mesures barrières lorsque l'on est amené à sortir pour des raisons essentielles."

Cela veut dire qu'on peut diagnostiquer le Covid-19 à distance, sans test ?

"Les symptômes sont très proches d'un syndrome grippal classique. La nuance se fait essentiellement sur des signes pulmonaires qui s'aggravent rapidement. Donc faire un diagnostic de Covid n'est pas simple, en face-à-face ou à distance. On ne peut pas affirmer que tel ou tel a un Covid-19. Ce qu'on peut affirmer, c'est que le virus est en circulation active sur le territoire. D'où l'importance du confinement et du respect des mesures barrières."

Que voulez-vous dire, en tant que soignant, aux personnes qui ne respectent pas le confinement ?

"Le virus touche d'abord les personnes fragiles et les personnes âgées. Mais je veux m'adresser aux jeunes, qui peuvent être porteurs du virus. Ils sont en capacité, en restant chez eux et en respectant les mesures barrières, de sauver quelqu'un de beaucoup plus fragile qu'eux."