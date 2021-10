Handball: Cherbourg et Caen OK, Granville KO

De belles promesses...

C'est ce qu'il faut retirer de la défaite granvillaise, dimanche après midi, contre Saint Valéry en Caux. Les visiteurs qui évoluent en N2, l'ont emporté, certes, assez largement mais les locaux qui eux évolueront en N3, cette saison, ont montré qu'ils avaient de bons atout,s notamment en attaque à l'image d'un Cédric Lissot déjà affûté. L'ancien Cherbourgeois a déjà pris ses marques avec ses nouveaux coéquipiers, il a inscrit 1 tiers des buts granvillais.

Déjà prêts...

La JS Cherbourg et le Caen HB qui évolueront tout deux en N1 cette saison ont prouvé hier qu'ils étaient déjà dans le rythme en ne laissant aucune chance à leurs adversaires de N3. Cherbourg s'imposant largement à Loudéac (39 à 26) et Caen prenant facilement le dessus sur Saint Malo (28-18). Une rencontre de rodage pour chacune des deux équipes qui rentreront le week-end prochain dans le grand bain avec deux matchs à domicile contre Saintes pour le promu caennais et contre Bordeaux pour le favori cherbourgeois...