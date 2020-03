En questions. Un coach rouennais donne des conseils pour faire du sport en confinement

Romain Ferrey est coach sport santé sur l'agglomération de Rouen.

S'il a dû interrompre son activité avec ses adhérents, il poursuit son travail à distance. Le coach donne aussi quelques idées d'exercices à réaliser chez soi, en période de confinement.

Comment avez-vous adapté votre travail en cette période ?

"Toute mon activité de coaching en extérieur, en entreprise ou en individuel est à l'arrêt. J'ai créé un groupe privé sur Facebook, où je donne des séances aux gens qui ont l'habitude d'être suivis par mes soins. Je travaille aussi par visio avec quelques coachings individuels pour que les gens maîtrisent bien les postures."

Quels exercices peut-on réaliser en confinement ?

"Chez soi, il faut privilégier le travail au poids du corps, puisque ça ne nécessite aucun matériel. On peut faire très facilement des squats, des montées de marches si on a un escalier, trottiner dans le jardin, faire des jumpings jacks, qui est un exercice assez cardio, sur son balcon. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de place pour pouvoir bouger. Ça permet aussi de ne pas trop perdre son niveau physique pour ceux qui suivent un programme dans une salle de sport. C'est d'ailleurs mon cas, je ne fais désormais que des exercices avec le poids du corps."

Pourquoi le sport est primordial dans cette période de confinement ?

"Le sport, c'est ce qui est autorisé pour sortir de chez soi, mais il faut être tout seul et en prenant des précautions. Ceux qui n'ont jamais couru, je leur conseille de plutôt aller marcher dans leur quartier, ou on peut aussi faire du vélo. Ça permet aussi à certains de faire d'autres activités. C'est sûr que de rester enfermé, le sport va permettre de se changer les idées, de se dépenser, de se défouler et d'occuper une à deux heures de son temps."