[Podcast] Coaching. #1 L'Instant Sport du jeudi 19 mars est disponible 

Tendance Ouest vous accompagne plus que jamais dans cette période de confinement et en matière de sport, si toutes les compétitions et sorties sont interdites, les corps doivent néanmoins être entretenus pour permettre aux têtes de mieux passer ce moment. Ce lien entre bien-être physique et moral est essentiel, selon Frédéric Paing, ex-médecin de la Ligue de Normandie de football.

Retrouvez votre Instant Sport du jeudi 19 mars.