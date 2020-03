Caen. Confinement : les contrôles ont commencé

Les policiers et gendarmes patrouillent partout en France en cette période de confinement. Pour rappel, il est interdit de sortir de chez soi sauf pour le travail, faire ses courses ou un peu de sport, ou encore pour des motifs de santé et familiaux. Dans ces cas-là, vous devez vous munir d'une attestation. Dans les rues de Caen, la règle semble plutôt respectée : "Oui, j'ai mon attestation, j'en ai imprimé une et je la photocopie à chaque fois que j'en ai besoin", indique Marie-Sophie, une passante. Pour certains, ce n'est pas une, mais deux attestations qu'il faut posséder : "J'ai l'attestation de déplacement dérogatoire et l'attestation employeur, puisque je ne peux pas faire du télétravail", explique Sophie.

Alors se sont-ils fait contrôler ? "Je les ai vus, ils n'arrêtent pas de tourner, mais ils ne m'ont pas encore arrêté pour me demander ma feuille", explique Alain. Christine, elle, n'y a pas échappé : "Ils viennent de me contrôler, mais j'avais tout prévu. C'est bon."

Attention, sans vos attestions nécessaires, l'amende est de 135 euros.