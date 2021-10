Un samedi de sports : les résultats

Football :

CFA, Avranches a corrigé Saumur 4 à 0, Caen a battu luçon 2 à 0. Au classement, Avranches est 3ème juste devant caen

CFA 2, Mondeville est allé s’incliner 1 à 0 à Guingamp. Granville s’impose 1 à 0 face à Dinan, St-Lô est allé faire un nul 2 partout ches les bretons de la Montagnarde.

Au classement, Granville est second, Mondeville 8ème, st lô est 11ème.

DH, les PTT Caen s'imposent 1 à 0 face à Ouistreham, Hérouville bat Bayeux 2 à 1, victoire de Flers 3 à 1 face à Cherbourg, Deauville-Trouville fait un nul 1 partout face à la Maladrerie, Alençon est allé s'incliner 2 à 1 à Dives. Reste deux rencontres à disputer ce dimanche après midi. Avranches contre Vire et Courseulles qui reçoit Ifs.

Au classement provisoire : Flers est en tête, devant Dives et Hérouville.

Cyclisme :

Les 3 jours de Cherbourg. Bryan Nauleau de la formation Vendée U a remporté ce samedi au

sprint la seconde étape de la course, à Octeville, devant Guillaume Martin de Sojasun. Bryan Nauleau prend la tête du classement général

3ème jour de course ce dimanche. En matinée, un contre la montre individuel de 10 kms à Tourlaville, avant un parcours de 100 kms entre Eqeurdreville et Cherbourg l'après midi.

Voile:

La Normandy Channel Race remportée, samedi soir par les Britanniques Ned Collier Wakefield et Sam Goodchild sur "Concise 2", en 6 jours, 4h 37' et 50'' à dix minutes seulement de « Campagne de France », du cherbourgeois Mabire et Mirron.