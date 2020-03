Canisy. Coronavirus : comment font les aides ménagères ?

La question de Francine (aide ménagère indépendante) : Puis-je me rendre chez mes clients ?

Francine, j'ai posé la question à un professionnel, qui exerce chez SOS médecins. Il m'a bien dit que non, il ne faut plus se déplacer chez vos clients, au risque de vous exposer à une potentielle contamination et d'exposer les autres au virus, si jamais vous êtes, sans le savoir, porteur sain. Je vous conseille donc de suspendre votre activité. Encore, une fois, le gouvernement a mis en place des mesures pour soulager les petites entreprises comme l'aide de 1 500 € proposée par le ministère de l'économie. Par ailleurs, l'URSSAF a précisé que l'échéance mensuelle du vendredi 20 mars ne sera pas prélevée, mais lissée d'avril à décembre.