Alençon. Coronavirus : les policiers en première ligne

"Votre attestation de déplacement dérogatoire, s'il vous plaît ?" En plus de leurs missions habituelles, nos policiers se retrouvent en plus en première ligne face au coronavirus.

Le gouvernement a annoncé que 100 000 policiers et gendarmes sont déployés sur l'ensemble du territoire national pour contrôler le respect du confinement, notamment le bon usage de l'attestation de déplacement dérogatoire. Si la nécessité de cette nouvelle mission supplémentaire est bien comprise, en revanche, "on n'a aucun renfort pour la remplir… en plus de tout notre travail habituel d'avant coronavirus", dénonce Mickaël Métairie, du syndicat Unité-SGP-Police-FO dans l'Orne.

Interrogée à ce sujet, la préfecture de l'Orne a confirmé qu'il n'y aurait pas de renfort de police, malgré les missions de contrôles liées au coronavirus. Et certains policiers craignent pour leur santé : ils n'ont pas de masques à leur disposition, "alors que tous les contrôles se font à proximité immédiate des citoyens, sans pouvoir respecter les distances de non-contamination par le coronavirus", confirme le syndicaliste.

La préfecture précise que des masques devaient être livrés ce mercredi 18 mars dans l'Orne, mais uniquement pour les professionnels de santé.