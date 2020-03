Coronavirus : vos questions, nos réponses. Internet et la téléphonie mobile ont-ils aussi attrapé le coronavirus ?

Cette inquiétude de Laure, qui éprouve des difficultés à se connecter pour télétravailler et même pour téléphoner.

Réponse : Vous êtes nombreux à nous avoir signalé que votre Internet fonctionnait au ralenti ou que vous aviez des difficultés avec le réseau de téléphonie mobile. Depuis le confinement, des millions de Français se retrouvent chez eux. Ils s'ajoutent aux millions d'enfants et d'ados qui n'ont plus d'école et tout ce monde se connecte pour travailler. Les autres pour surfer ou streamer des films.

Alors, que peut-on faire ? En vérité, pas grand-chose, si ce n'est un peu de discipline : tous vos appels sont-ils indispensables ? Mieux vaut se connecter à son réseau Wi-Fi par sa box ADSL ou fibre, qui a davantage de capacité que la 4G, cela évite de mobiliser de la bande passante sur le réseau mobile. Et mieux vaut privilégier des appels téléphoniques qui passent par Internet, par exemple sur WhatsApp ou Messenger. En espérant que le réseau Internet tienne le coup, pour ne pas plonger les Français dans l'isolement total.