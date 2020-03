Le Havre. Coronavirus : suspicions de 14 cas au commissariat de police

Quelque 100 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans toute la France depuis le mardi 17 mars à midi, pour établir des points de contrôle fixes et mobiles de circulation dans le cadre du confinement déclenché pour freiner l'épidémie de coronavirus. Mais, tout le monde n'est pas sur le pont. Et pour cause…

D'après nos sources, au moins 14 policiers du commissariat du Havre, qui présenteraient des symptômes potentiellement liés au coronavirus, seraient en arrêt de travail pour état grippal. "Ils n'ont pas été testés au Covid-19, car seuls les hospitalisés sont testés", assure notre source, qui ajoute : "Ils doivent se surveiller, relever s'ils ont ou non de la fièvre, des gênes respiratoires… Ces policiers sont issus de différents services."