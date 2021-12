Coronavirus . Six idées "Do-it yourself" à faire en famille 

Les enfants sont à la maison et même si ce sont les bambins les plus studieux du monde, après 16 h 30, plus personne n'aura envie d'apprendre ses tables de multiplication. Si vous voulez être tranquille pendant que vous télé-travaillez ou souhaitez simplement tirer le meilleur de cette période de confinement, voici quelques idées de loisirs créatifs et de "DIY" (Do-it Yourself / Fais-le toi-même) à faire en famille. Avec les moyens du bord, bien sûr.

Les pots de sauce tomate vides

Les pots de sauce tomate vides, les petits pots de bébé, les pots de moutarde peuvent être réutilisés pour créer… des boules à neige. Cette option nécessite un matériel particulier. Mais en fouillant dans ses placards, il est toujours possible de trouver son bonheur...

Pour créer cette fameuse boule à neige, vous aurez besoin : d'un pot en verre vide à couvercle, de la colle forte (résistante à l'eau, d'un bouchon de plastique, d'une ou plusieurs figurines de votre choix (en plastique de préférence, fouillez dans les jouets des chocolats surprise), de paillettes, de l'eau chaude.

Ouvrez votre pot, préalablement nettoyé. Si l'étiquette est encore dessus, passez le pot sous l'eau chaude savonneuse. Collez la figurine sur le dos du bouchon de la bouteille, puis collez l'ensemble à l'intérieur du couvercle. Remplissez de paillettes le fond du pot, puis ajoutez l'eau chaude, sans remplir à ras bord. Fermez le couvercle en pensant à ajouter un peu de colle dans les coins du couvercle. Laissez reposer jusqu'à ce que la colle soit sèche. Retrouvez sur Pinterest quelques inspirations.

Se lancer dans l'origami

Vous n'aurez pas besoin de mille outils, simplement du papier ! Et si votre connaissance de l'origami se limite au bateau, allez jeter un coup d'œil au travail de la créatrice Adeline Klam. Passionnée par le DIY et l'origami, elle propose sur son blog des tutoriels pour créer des origamis à couper le souffle… et accessibles !

Réutiliser les bouchons en plastique

Avec les bouteilles de lait, de soda, d'eau, de cidre… En voilà une quantité astronomique de bouchons inutilisés. Pourtant, avec une pointe d'imagination, et surtout de la colle et de la peinture, tout est possible.

Un jeu de dames, un jeu d'échecs, un puissance quatre encore un morpion ! Laissez libre cours à la créativité de vos enfants ! Vous pouvez également ajouter une pointe de pédagogie en faisant reproduire à vos enfants des œuvres d'art comme les Tournesols de Vincent Van Gogh, par exemple.

Les tubes de papier toilette

Si vous avez réussi à vous procurer cet objet si convoité, aucun doute que vous en ayez à la maison : le tube en carton du papier toilette.

Là encore, l'imagination sera reine pour créer des objets tout aussi mignons les uns que les autres. Pour éviter de les laisser uniquement en objet de décoration, pourquoi ne pas multiplier les petits personnages et créer en famille un spectacle de marionnettes ?

Les rouleaux de papier toilette peuvent être également découpés dans la largeur et regroupés avec de la colle pour créer des pochoirs ! Ou encore pour concevoir des pots à crayon à sa sauce. Pour se faire, munissez-vous de rouleaux de papier de toilette (ou d'essuie-tout), un ciseau, de la colle, de la peinture et toutes paillettes, boutons, cartons colorés, ficelles à votre disposition chez vous.

Des potagers miniatures

Pour mettre vos enfants au vert, et si vous disposez d'un espace vert à la maison, des futurs déchets peuvent être précieux : les briques de lait, de jus de fruit, les boîtes d'œufs et les conserves. Grâce à eux, vous pourrez créer des potagers miniatures avec vos enfants.

Pour commencer, découpez en forme de bac à fleurs et peignez le carton choisi. Ajoutez ensuite du terreau puis placez les graines choisies. Le tour est joué !

Pour plus d'inspirations, filez sur Pinterest, qui encore sera votre compagnon de jeu dans votre aventure de loisirs créatifs.

Tout avec des boîtes à chaussures

Il y a toujours chez soi une vielle boîte à chaussures vide laissée à l'abandon dans la cave ou son cagibi. Désormais l'esprit en surchauffe, imaginez ce que vous pourriez faire avec ? Un baby-foot miniature, un labyrinthe ? Mieux ! Une maison de poupée !

Et après le travail à la maison ?

Vous rappelez-vous de cette vieille table chinée en brocante, poncée un dimanche puis laissée à l'abandon dans le garage ? Vous aviez tout prévu pourtant : la sous-couche spéciale bois, la peinture vert pastel et le vernis transparent. Et pourtant…

Désormais, et avec les mesures inédites de confinement prises par le gouvernement pour endiguer l'épidémie de Covid-19, il n'y a plus d'excuses pour procrastiner, pour au moins quinze jours. Réveillez la Valérie Damidot en vous et lancez-vous dans le relooking de vos vieux meubles pour leur redonner une seconde vie !