Fécamp. Covid-19 : le point sur les lieux ouverts et fermés dans l'agglo

Depuis le vendredi 13 mars, des mesures ont été prises au sein de l'agglomération de Fécamp pour lutter contre la propagation du Covid-19. Depuis les nouvelles annonces du président de la République le lundi 16 mars, le dispositif a été mis à jour.

La liste des services fermés : les déchetteries de Theuville-aux-Maillots et Epreville, les crèches, le Ludisports, l'accueil loisirs, le centre de loisirs, le centre aquatique intercommunal "La Piscine", le gymnase intercommunal de Thiergeville Valmont, le service urbanisme, l'Espace info énergie (contact possible par mail : eie@inhari.fr), l'Agence nationale de l'habitat (contact possible par mail : contact@inhari.fr) ainsi que les offices de tourisme de Fécamp, Yport et Sassetot-le-Mauconduit.

La liste des services encore maintenus : le centre de santé intercommunal, le portage des repas, la collecte des poubelles (celle du mercredi à Fécamp est annulée), les transports en commun. L'agglomération est joignable par téléphone (02 35 10 48 48 - du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30).

