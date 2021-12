Le Havre. Covid-19 : l'impact sur l'activité des micro-crèches

Au Havre (Seine-Maritime), au moins une micro-crèche (10 enfants maximum accueillis en même temps) est encore en activité. Elle garderait seulement les bambins des personnels soignants fortement mobilisés en raison de l'épidémie de coronavirus. Alexandre Mautalen, directeur des micro-crèches "Le monde des petits pieds", trois structures toutes installées dans la Cité océane, a décidé d'afficher portes closes à la suite du discours du lundi 16 mars d'Emmanuel Macron. "Légalement, on peut rester ouvert mais on a pris la décision de fermer pour la santé des enfants et de nos 12 salariés".

Les derniers jours n'ont pas été de tout repos pour le directeur. "Le 12 mars, on a appris que les crèches seraient fermées dès le 16 mars. Nous avons donc mis en place la fermeture de nos sites. Mais retournement de situation le lendemain. On était à pied d'œuvre ce week-end dans le but de tout rouvrir le lundi 16. Mais hier soir on a pris la décision de fermer nos structures jusqu'à nouvel ordre". Au niveau de la santé de l'entreprise, Alexandra Mautalen ne se fait pas encore trop de soucis. "Notre société est saine financièrement. Si cela dure quelques semaines voire deux ou trois mois, on pourra faire face. On a quand même effectué les démarches pour décaler les crédits et les loyers. On a également mis en place le chômage partiel pour notre personnel".