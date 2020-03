Lisieux. Sébastien Leclerc en confiance, petite déception pour Bernard Aubril

On assistera à une triangulaire au second tour à Lisieux, si second tour il y a. Première surprise, le maire sortant Bernard Aubril, à la tête de la Ville de plus de 20 000 habitants depuis 2001, a terminé troisième du premier tour en décrochant 21,58 % des voix. "Je suis surpris, mais avec de l'analyse, c'est logique. Au vu du contexte, beaucoup de personnes âgées par exemple ne se sont pas déplacées", explique-t-il. Et si on ne s'attendait pas à un tel score pour Bernard Aubril, les scores sont relativement serrés avec ses deux principaux challengers Clotilde Valter (PS) et Sébastien Leclerc (LR), respectivement deuxième et premier. L'élu socialiste a obtenu 23,10 % des voix et le second file en tête avec 35,58 % des voix. Un avis que ne partage pas le vainqueur de ce premier tour. "Je suis en tête dans tous les bureaux de vote de la ville, c'est marquant, indique Sébastien Leclerc. Je suis sur une bonne lancée et confiant pour le second tour." Clotilde Valter est elle aussi rassurée. "Ce résultat me convient bien. Je suis dans une position où je peux créer une dynamique. On peut envisager une victoire au second tour."

