Caen. Ivre, elle insulte, gifle et pousse des policiers

À Caen, le jeudi 10 octobre dernier, jour traditionnel des soirées étudiantes, une femme de 34 ans se fait contrôler aux Fossés Saint-Julien, vers 1 heure du matin.

Médiatrice en matière culturelle, elle insulte une policière puis résiste à son interpellation, sous l'influence de 2,12 g d'alcool par litre de sang. Elle donne des claques à un policier et en pousse un autre. Il faudra trois policiers pour l'enfermer dans la cellule de dégrisement. À l'audience du mercredi 4 mars au tribunal correctionnel de Caen, elle dit ne se souvenir de rien. "En plus, je ne vois pas pourquoi j'ai pris ma voiture, j'habite à deux rues de là." Ses trois mois de prison avec sursis seront exclus de son casier judiciaire B2, elle versera 500 € de dommages et intérêts à deux policiers.