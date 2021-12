Ouistreham. Municipales. Romain Bail réélu dès le premier tour, malgré un premier mandat intense

Malgré un mandat marqué par des condamnations judiciaires, Romain Bail a su mobiliser son électorat ce dimanche 15 mars, lors du premier tour des élections municipales. Le maire LR de Ouistreham a été réélu avec 51,24 % des voix, devant son principal concurrent Raphaël Chauvois (30,06 %) et l'écologiste Sophie Borner (18,69 %). Il n'a pas caché sa fierté de ne pas avoir besoin de passer par le second tour pour être réélu à la tête de cette commune d'un peu plus de 9 000 habitants. "Demain, Ouistreham redevient une ville qui compte au sein de la communauté urbaine. Je le dis à mon ami Joël Bruneau, a-t-il déclaré en direct sur notre plateau. Peu de personnes auraient parié sur moi, mais je suis satisfait de ce score."

