Christophe Moulin, directeur du Cargö : "Un événement sans précédent"

Quels sont vos immanquables de cette saison ?

"Les mythiques Steel Pulse, l’extravagante Nina Hagen, l’électro subtile de Wax Tailor, le rock dynamique de Skip The Use, le monstre sacré Arno, le grand retour de Zebda, Vincent Delerm au Théâtre de Caen, et nous finirons par François Hadji Lazaro et Pigalle dans une création destinée aux enfants".

Le Cargö a largement participé à l’explosion de la scène locale...

"C’est un évènement sans précédent qui vient récompenser tous ceux et celles qui ont travaillé à son émergence. En ce moment, il y a en Normandie une synergie propice à déclencher l’intérêt de professionnels nationaux".

Le Cargö travaille aussi avec d’autres structures régionales...

"C’est ce qui fonde l’existence même de notre projet. Nous accueillerons par exemple Art’Syndicate pour la sortie de l’album de Muz’nouch (le 11 octobre), Les Transmusicales, Les Lutins du Court-Métrage... Sans oublier la soirée consacrée à la scène régionale avec A Drift, Clock Work of the Moon et Bubu Bricole, le jeudi 4 octobre".