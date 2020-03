Caen. Yes we caen, un groupe de réflexion de citoyens engagés

Créé en 2015, Yes we caen est un groupe de réflexion d'une trentaine de membres. "C'est vraiment un groupe à taille humaine et c'est ce que nous apprécions. Évidemment, tous les gens qui souhaitent participer sont les bienvenus !" Ces citoyens "amoureux de leur ville", comme l'explique Sébastien Châble, président de l'association, ne sont pas encartés dans un parti politique. "Nous avions fait le constat à l'époque qu'il n'existait aucun espace pour celles et ceux qui voulaient contribuer au développement de Caen sans s'encarter dans un parti politique. Plutôt que la confrontation d'idées, nous souhaitons promouvoir la coopération d'idées", explique Sébastien Châble.

De grands thèmes

Ce dernier travaille aujourd'hui à Rennes, mais "créer ce Think tank était un moyen de garder un contact avec la ville dont je suis originaire". Chaque mois, les membres se réunissent et débattent sur de nouveaux sujets lors d'un petit-déjeuner. Le but ? Contribuer à la promotion et au développement de la ville de Caen. "Ce qui nous motive, c'est de trouver des idées qui la rendraient encore plus belle, encore plus singulière. On aime les idées un peu décalées, poétiques, utopiques, qui réenchantent la ville." Les réflexions du groupe sont basées sur six grands axes : renouer avec l'histoire de Caen, attirer de nouveaux Caennais, l'innovation sportive et culturelle, la place de Caen dans la grande Normandie, imaginer le futur espace urbain et enfin propulser Caen à l'international. Lors des réunions, les membres convient des acteurs du territoire afin de leur faire part de leurs idées et pour que ces dernières deviennent réalité. Parmi elles, une des grandes idées qui a mûri est celles du renforcement des relations entre Caen et le monde nordique. "En 2016, à l'occasion du 25e anniversaire du festival Les Boréales, nous avons eu l'idée de rassembler l'ensemble des associations liées à la Scandinavie pour réfléchir à l'avenir. On s'est demandé comment la Ville de Caen pourrait accroître ses liens avec le monde nordique." À la suite de ces échanges, différentes structures ont décidé de porter des projets en ce sens. L'association Confluence Nordique prépare un Nordic corner dans le hall de la Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville. "Il s'agit d'un coin de type scandinave." Le projet sera mené en plusieurs phases de la rentrée 2020 jusqu'à 2021. Le parc Ornavik, un parc historique qui retrace l'histoire de la Normandie a, quant à lui, décidé de porter le projet de créer un bateau viking. Enfin, le campus de Sciences Po a lancé un master sur l'innovation urbaine en lien avec les villes du nord de l'Europe. "C'est ce genre de dynamique que nous aimons dans notre ville."