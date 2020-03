Rouen. Les Espaces info énergie vous conseillent

C'est la démarche à privilégier avant d'entreprendre chez soi des travaux de rénovation énergétique. Dans la Métropole Rouen Normandie, deux Espaces info énergie vous accueillent et vous délivrent gratuitement des conseils, au 14 bis avenue Pasteur à Rouen et au 32 rue Henry à Elbeuf. Ils permettent d'apporter aux particuliers une information indépendante sur les équipements pratiques, les réflexes à adopter pour maîtriser l'énergie et développer l'utilisation des énergies renouvelables. Ces conseils peuvent notamment porter sur l'amélioration de l'isolation thermique de votre logement, les équipements traditionnels ou les technologies utilisant les énergies renouvelables, les moyens de réaliser des économies d'eau et d'énergie, le coût des projets et les aides financières, les labels et les certifications en vigueur pour être sûr de faire appel au bon professionnel. Des dispositifs existent, entre autres, pour faire le diagnostic énergétique de votre logement et ainsi faire les bons choix de travaux, loin des idées reçues.