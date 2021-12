Maromme. Fabien Olicard révèle avec humour les mécanismes du mentalisme !

Auteur de nombreux livres et post YouTube sur le mentalisme, Fabien Olicard est avant tout un homme de scène, qui n'a pas son pareil pour nous divertir. Il se confie.

Comment est née votre vocation pour le mentalisme ?

"Je dis toujours qu'il ne s'agit pas d'avoir un don ou des facultés particulières ! C'est dans la cour de récréation que j'ai découvert les techniques de forçages psychologiques. J'étais un enfant plutôt isolé, qui dévorait des livres, et, lors d'un vide grenier, je suis tombé par hasard sur le livre de magie de Robert Veno, dans lequel il dévoile certaines techniques : ça m'a fasciné et je me suis alors passionné pour les sciences cognitives. C'est vraiment par mes lectures que je me suis formé et ce n'est qu'à l'entrée au lycée que j'ai commencé à tester mes connaissances sur autrui, au moment où d'autres épataient les filles en jouant de la guitare. Ce sont mes camarades de classe qui m'ont servi de cobayes !"

Quelle est votre définition du mentalisme ?

"Il n'y a pas vraiment de définition figée de cette pratique. C'est un mot-valise et c'est surtout la combinaison de plusieurs disciplines : la psychologie, le travail de la mémoire, l'illusion."

De quelle façon présentez-vous le mentalisme ?

"L'humour est omniprésent dans mes spectacles : c'est du vrai divertissement ! Le but de bluffer les gens et aussi de les amener à se surprendre eux-mêmes, en se découvrant des capacités insoupçonnées ! J'aime lever le voile sur les techniques que j'utilise. La pédagogie fait vraiment partie de mon ADN. Le mentalisme, ça n'est pas un métier mais une passion et je ne fais pas de la scène pour être le meilleur mais pour partager ma passion et ma joie de la découverte et de l'apprentissage avec mon public. J'explique donc des mécanismes simples que l'on peut reproduire sans trop de travail. Il y a des techniques qui exigent énormément de pratique, mais si je livre quelques mécanismes au public, s'il comprend mon cheminement, il est encore plus impressionné par le résultat !"

Quel est le sujet de ce 3e one man show ?

"Précédemment, je concevais mes one man show en me demandant ce que le public aimerait découvrir du mentalisme. Avec ce 3e spectacle, j'ai changé ma pratique. J'ose parler de sujets pointus qui me passionnent comme le chiffre Pi ou le Big bang. C'est d'ailleurs en référence à ma passion pour l'astrophysique que le spectacle a été baptisé "Singularités". Quand on est vraiment passionné, on peut remporter l'adhésion du public, même avec ce genre de sujet !"

Quels doivent être les atouts d'un bon mentaliste ?

"Il faut être curieux et enrichir ses connaissances dans des domaines très variés. il faut aussi indéniablement avoir le désir de rencontrer l'autre, de s'y intéresser, d'être à l'écoute pour être en mesure de le décrypter !"

Jeudi 19 mars à 20 h 30, Espace Beaumarchais à Maromme. 10 à 35 €. 02 35 74 05 32