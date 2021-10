Un nouveau teaser pour Twilight 5 ! Avis aux Fans

Le studio Summit Entertainment essaye tant bien que mal de faire patienter les fans des vampires les plus glamours du cinéma avant la sortie de Twilight 5. Un trailer de 15 secondes du dernier épisode de la saga a été dévoilé en attendant la bande-annonce qui sera présentée ce soir à l'occasion des MTV Video Music Awards. Ce n'est que le troisième teaser révélé par la production.

Sur ces images inédites on peut voir les Volturi affronter le clan des Cullen. Pour ajouter un peu de piquant, les loups garous prennent part à la bagarre. Dans cette suite, Edward et Bella, devenue vampire, sont parents d'une adorable petite fille, Renesmée, convoitée par leurs pires ennemis, la famille Volturi, à cause de son pouvoir unique. Bref, il y aura les méchants et les gentils vampires, au milieu les loups-garous, rien d'exceptionnel jusque-là !

Ce chapitre est encore réalisé par Bill Condon toujours avec Robert Pattinson (Edward), Kristen Stewart (Bella) en tête d'affiche et entourés de Taylor Lautner, Peter Facinelli, Ashley Greene, Kellan Lutz. On ne change pas une équipe qui gagne ! Plus que quelques mois à patienter… Twilight 5 sera sur les écrans des salles obscures françaises le 14 novembre prochain.