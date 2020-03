Cintheaux. Un homme de 23 ans en urgence absolue après un accident

Samedi 14 mars, à 08h34, les sapeurs-pompiers de Bretteville-sur-Laize et Ifs sont intervenus sur la nationale 158 au niveau de la commune de Cintheaux, dans le sens Falaise-Caen, pour un accident de véhicule de tourisme seul.

Deux blessés dont un grave

Les deux occupants, deux hommes de 24 et 23 ans, ont été pris en charge et transportés vers le CHU Caen. L'homme de 24 ans a été transporté en urgence relative et l'homme de 23 ans a été transporté en urgence absolue.