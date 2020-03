Rouen. Pour échapper aux policiers, il manque d'écraser des enfants

Le 28 janvier 2020, le prévenu circule au volant de son véhicule à Rouen avec femme et enfant à bord. Il se fait remarquer par des policiers à moto quand il zigzague entre les voitures garées dans la rue. Gyrophares en action, on le poursuit et on le somme de s'arrêter mais il cherche manifestement à s'enfuir en poursuivant sa course, évitant de justesse un groupe d'écoliers qui traversaient la rue et que leur enseignante a précipitamment scindé en deux pour laisser passer le chauffard. Acculé dans le parking d'un commerce, il est finalement cerné par deux motards mais recule en percutant l'un d'eux, qui sera légèrement blessé, et renverse la seconde moto.

Interpellé péniblement tant il se débat, il est visiblement alcoolisé. Les défauts de permis de conduire et d'assurance sont les raisons qui l'ont poussé à éviter le contrôle, dira-t-il. "C'est une surenchère du risque", dit la partie civile. Le mercredi 11 mars, le tribunal condamne Valentin Fercoq, 23 ans, à 12 mois de prison dont quatre assortis du sursis et prononce son maintien en détention.