Musique. Ava Max dévoile son nouveau single : Kings and Queens

Ava Max continue à travailler d'arrache-pied pour préparer la sortie de son premier album. C'est ainsi qu'elle propose au public un troisième single, après les succès de So I am et Torn.

Vous y reconnaîtrez peut-être le sample de If you were a woman (and I was a man) de Bonnie Tyler, qui a été choisi par la chanteuse. Dans un visuel de jeu de cartes, elle explique que le monde se porterait mieux si une femme était à sa tête.

Pour écouter les arguments de la chanteuse, c'est ici :