Caen. Une boutique achat-vente de biens précieux

Déjà présente sur Angers et le Mans, la Compagnie des métaux précieux œuvre dans le domaine de l'achat, de la vente et de l'estimation de métaux précieux ou encore de bijoux. Le gérant, Pierre Grelet, explique que la Compagnie regroupe 4 métiers : "la vente et l'achat d'or, d'argent et de lingots ; la vente et l'achat de bijoux ou de montres de grandes marques ; le recyclage de métaux précieux et enfin de la numismatique, l'achat ou la vente de monnaies, billets ou médailles". La boutique est installée rue Guillaume le Conquérant.